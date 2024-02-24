Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків: на Одещині ухилянт здався прикордонникам

Порушник намагався незаконно потрапити до Молдови, але йому завадила зграя вовків.

На Одещині прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, пробираючись через ліс, щоб незаконно перетнути кордон до сусідньої країни, чоловік натрапив на вовків. З переляку він заліз на дерево і викликав допомогу.

«Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків», – таке повідомлення отримали прикордонники через службу «Довіра» ДПСУ.

На пошуки ухилянта прикордонники вирушили зі службовим собакою.

Знайшли чоловіка неподалік від залізничної станції Абамелікове, яка розташована у селі Петрівка Кодимського району Одеської області на лінії Рудниця — Слобідка.

Як з’ясували правоохоронці, порушник намагався незаконно потрапити до Молдови, щоб уникнути мобілізації. Але його через кордон «не пропустили» вовки.

Зустрівши диких звірів у лісі, «герой» заліз на дерево й викликав допомогу.

У ДПСУ зазначили, що зізнання чоловіка у порушенні закону все ж не допомогло уникнути адміністративної відповідальності.

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