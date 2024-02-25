Буданов назвал причину смерти Навального

Начальник ГУР Минобороны назвал смерть Алексея Навального естественной.

Источник фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предоставил информацию об обстоятельствах смерти российского политика Алексея Навального. По его словам, Навальный умер естественной смертью из-за тромба. Об этом он сказал изданию hromadske.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, - он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная (смерть, - ред.)", - заявил Буданов.

Как известно, 16 февраля, в российской исправительной колонии умер оппозиционер Алексей Навальный.

По данным СМИ, Алексея Навального планировали обменять на убийцу бывшего чеченского командира в Берлине.

Напомним, тело Алексея Навального отдали матери.

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