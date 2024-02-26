У Польщі невідомі висипали близько 180 тонн українського зерна, 30 з яких доведеться утилізувати

Особи, які відкрили 8 із 40 вагонів з українською кукурудзою в Польщі, досі не знайдені.

Джерело фото: PAP

Збір української кукурудзи у польському Котомежі завершено після того, як невідомі особи відкрили вісім з сорока вагонів, які перевозили зерно з України до Марокко. Цю інформацію підтвердив, представник транспортної охоронної компанії Павел Билевський у коментарі для агентства PAP.

«Вісім із сорока вагонів були відкриті. Вагони однозначно відкрили треті особи. Митні троси товщиною 8 мм були перерізані. В такий спосіб були відкриті подвійні бокові двері вагонів», – пояснив він, додавши, що при відкритті дверей половина товару випадає з вагона.

«Висипалося від 160 до 180 тонн. Близько 30 тонн залишилося на землі. Це буде зважено на митниці та відвезено для подальшої утилізації чи продажу на біогаз», – розповів Билевський.

Зараз поліція розслідує цей інцидент, адже він спричинив значні збитки. Польські правоохоронці відкрили справу за статтею про знищення майна, але поки не встановлено, хто саме стоїть за цим вчинком.

Раніше у Польщі на залізничному пункті пропуску «Дорогуськ» невідомі висипали ріпак з трьох українських зерновозів, що прямували до Гамбургу. Крім того, польські протестувальники висипали українське зерно на дорогу із вантажівок.

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