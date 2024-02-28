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Дональд Трамп победил на праймериз в штате Мичиган

08:17, 28 февраля 2024
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз победил свою конкурентку Никки Хейли на первичных выборах.
Дональд Трамп победил на праймериз в штате Мичиган
Источник фото: GETTY IMAGES
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Экс-президент США Дональд Трамп снова одержал победу на первичных выборах от Республиканской партии, на этот раз в штате Мичиган. Это уже один из многочисленных успехов, которые набирает он на пути к президентской номинации от Республиканской партии. Об этом сообщает The Guardian.

Хотя бывший президент уже неоднократно побеждал свою конкурентку Никки Хейли на первичных выборах, она продолжает свою кампанию, побуждая неуверенных республиканцев выразить протестный голос против Трампа. Хейли пообещала остаться в игре по крайней мере до 5 марта, когда состоится голосование в 15 штатах, и Трамп может практически закрепить свою номинацию.

Трамп не посетил штат Мичиган во вторник, но устроил ночную вечеринку наблюдения за выборами Республиканской партии Мичигана в Гранд-Рапидсе, где подчеркнул важность этого штата на всеобщих выборах и отметил, что результаты превысили ожидания.

Хотя Трамп снова одержал победу, есть тревожные знаки для его кампании в Мичигане. Ранние отчеты из округа Кент, который обычно склонен к консервативным взглядам, показали меньшее преимущество для Трампа, что может указывать на изменение политических настроений в регионе.

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