Когда украинцам переводить часы на летнее время

В марте Украина переходит на летнее время.

Изображение: freepik.com

Каждый год в некоторых странах мира дважды переводят стрелки часов — сначала на летнее время, а затем на зимнее.

В 2024 году переход на летнее время состоится в ночь на 31 марта в 03:00. Стрелки часов нужно перевести на один час вперед (т.е. с 03:00 до 04:00).

Постановление «О порядке исчисления времени на территории Украины», согласно которому дважды в год украинцы должны переводить стрелки часов, Кабинет Министров Украины принял 13 мая 1996 года.

Стрелки часов на наших гаджетах обычно автоматически «переходят». Но если вы пользуетесь механическими часами, нужно переводить время самостоятельно.

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