Зеленский дал Главкому Сырскому карт-бланш на любые кадровые изменения в армии

Президент подчеркнул, что все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт.

Источник фото: Александр Сырский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам сказал, что ожидает в начале недели возвращения Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского с фронта с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям. По словам Президента, у Главкома есть карт-бланш на любые кадровые изменения в армии.

«Каждый день я в коммуникации с партнерами, чтобы мы могли получить именно то, что необходимо. Каждый день – доклады военных. Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые.

Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт – реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей.

В начале недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям», - сказал Президент в обращении.

Напомним, Александр Сырский анонсировал кадровые решения в бригадах.

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