Зеленський дав Головкому Сирському карт-бланш на будь-які кадрові зміни в армії

Президент підкреслив, що всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт.

Джерело фото: Олександр Сирський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян сказав, що очікує на початку тижня повернення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з фронту з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій. За словами Президента, Головком має карт-бланш на будь-які кадрові зміни в армії.

«Щодня я в комунікації з партнерами, щоб ми могли отримати саме те, що необхідно. Щодня – доповіді військових. Щодня Головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У Головкома – карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які.

Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт – реальні потреби. Мають реально бути із солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей.

На початку тижня після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій», - сказав Президент у зверненні.

Нагадаємо, Олександр Сирський анонсував кадрові рішення в бригадах.

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