У Києві маленькі діти бігали роздягнуті на вулиці – на жінку склали уже другий протокол

Подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби.

Джерело фото: Національна поліція

У Києві діти в спідній білизні бігали між будинками, де їх побачили перехожі та повідомили про подію правоохоронців. Як пишуть у поліції, повідомлення про дітей надійшло до Святошинського управління.

Патрульні відвезли малечу до ювенальних інспекторів, де їх напоїли гарячим чаєм та вдягнули в теплі речі. Далі 4-річного хлопчика та його 2-річну сестричку ювенальні поліцейські помістили до лікарні для обстеження, а про подію повідомили районну службу у справах дітей.

Правоохоронці встановили мати малолітніх – нею виявилась киянка 1994 року народження, яка повідомила, що пішла по справах, а дітей залишила на співмешканця.

Поліцейські склали на жінку протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьківських обовʼязків.

У поліції пишуть, що жінка раніше вже притягувалась до відповідальності за вказаною статтею.

Подію зареєстровали в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції, триває перевірка. За вчинення правопорушення жінці загрожує штраф, подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.