У Європарламенті на наступному тижні розглянуть угоду про зону вільної торгівлі з Україною

В Уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з ЄС, яка добігає кінця 5 червня цього року.

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Профільний комітет Європарламенту розгляне угоду про зону вільної торгівлі з Україною наступного тижня. Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише «Укрінформ».

За його словами, в Уряді йде активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка добігає кінця 5 червня цього року.

«Для України це стратегічно важливо, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників», - пояснив заступник Міністра.

За його словами, зараз наші урядовці активно працюють в Брюсселі, щоб домовленості були успішно реалізовані для України та українських фермерів.

Водночас коментуючи ситуацію з блокадою кордонів, Тарас Висоцький наголосив, що не лише українські, а й польські виробники втрачають чималу частку доходів від зменшення обсягів торгівлі сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування з Україною.

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