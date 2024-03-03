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  1. В Україні

У Житомирі судитимуть чоловіка, який показував геніталії на дитячому майданчику

07:38, 3 березня 2024
Перед судом чоловік, обвинувачений у хуліганстві на дитячому майданчику.
У Житомирі судитимуть чоловіка, який показував геніталії на дитячому майданчику
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У Житомирі перед судом з'явиться місцевий мешканець за фактом хуліганства на дитячому майданчику, повідомляє поліція Житомирської області.

За результатами досудового розслідування встановлено, що кілька тижнів тому чоловік, порушуючи загальні правила поведінки, на дитячому майданчику у центрі міста показував перехожим свої геніталії. Правоохоронці виявили особу, причетну до цього інциденту, та повідомили її про підозру в хуліганстві.

Нецензурні дії чоловіка були зафільмовані свідками та опубліковані у соціальних мережах. Поліція кваліфікує його дії за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та розпочала досудове розслідування.

Співробітники поліції встановили особу, причетну до правопорушення, яким виявився 70-річний місцевий мешканець. Чоловік зізнався у провині, проте не пояснив мотивів своїх дій.

Днями слідчі Житомирського районного управління поліції завершили досудове розслідування кримінального правопорушення. Обвинувальний акт направлено до суду.

Згідно з чинним законодавством, обвинуваченому загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.

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