Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро

Для получения средств от Европейского Союза в течение 2024-2027 годов Украина должна будет выполнить План реформ.

Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Когда различия в изложении фактических обстоятельств преступления в уведомлении о подозрении и обвинительном акте не являются основанием для отмены приговора

Объединенная палата КУС ВС объяснила, когда различия в изложении фактических обстоятельств уголовного правонарушения в сообщении о подозрении и в обвинительном акте не являются существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

  1. В Украине

В Житомире будут судить мужчину, который показывал гениталии на детской площадке

07:38, 3 марта 2024
Перед судом мужчина, обвиняемый в хулиганстве на детской площадке.
В Житомире будут судить мужчину, который показывал гениталии на детской площадке
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире перед судом предстанет местный житель по факту хулиганства на детской площадке, сообщает полиция Житомирской области.

По результатам досудебного расследования установлено, что несколько недель назад мужчина, нарушая общие правила поведения, на детской площадке в центре города показывал прохожим свои гениталии. Правоохранители обнаружили лицо, причастное к этому инциденту, и сообщили ему о подозрении в хулиганстве.

Нецензурные действия мужчины были сняты свидетелями и опубликованы в социальных сетях. Полиция квалифицирует его действия по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование.

Сотрудники полиции установили лицо, причастное к правонарушению, которым оказался 70-летний местный житель. Мужчина признался в вине, однако не объяснил мотивов своих действий.

На днях следователи Житомирского районного управления полиции завершили досудебное расследование уголовного преступления. Обвинительный акт направлен в суд.

Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду