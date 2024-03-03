В Житомире будут судить мужчину, который показывал гениталии на детской площадке

Перед судом мужчина, обвиняемый в хулиганстве на детской площадке.

В Житомире перед судом предстанет местный житель по факту хулиганства на детской площадке, сообщает полиция Житомирской области.

По результатам досудебного расследования установлено, что несколько недель назад мужчина, нарушая общие правила поведения, на детской площадке в центре города показывал прохожим свои гениталии. Правоохранители обнаружили лицо, причастное к этому инциденту, и сообщили ему о подозрении в хулиганстве.

Нецензурные действия мужчины были сняты свидетелями и опубликованы в социальных сетях. Полиция квалифицирует его действия по части 1 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и начала досудебное расследование.

Сотрудники полиции установили лицо, причастное к правонарушению, которым оказался 70-летний местный житель. Мужчина признался в вине, однако не объяснил мотивов своих действий.

На днях следователи Житомирского районного управления полиции завершили досудебное расследование уголовного преступления. Обвинительный акт направлен в суд.

Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.

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