На территории Соломенского ландшафтного парка в Киеве ввели карантинный режим

Распоряжение о карантине на площади 27,12 га выдала Киевская городская военная администрация.

Источник фото: dpss.gov.ua

На территории Соломенского ландшафтного парка ввели карантинный режим из-за обнаружения ясеневой златки. Распоряжение о карантине на площади 27,12 га выдала Киевская городская военная администрация, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ясеневая изумрудная златка (Agrilus planipennis Fairmaire) – крайне опасный вредитель лиственных пород деревьев, особенно ясеня. При высоком уровне размножения вредитель заселяет другие породы деревьев: орех, тополь, осину, клен, березу, ольху, дуб, граб, липу, лещину. В отличие от большинства других стволовых вредителей, ясеневая изумрудная златка способна нападать на абсолютно здоровые деревья. Поврежденные вредителем деревья обычно усыхают в течение двух-трех лет.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, ограничить распространение вредителя помогут меры своевременной санитарной вырубки заселенных деревьев в осенне-зимний период с последующим их сжиганием. Также нужно позаботиться о привлечении в насаждение и охрану насекомоядных птиц, особенно дятлов, уничтожающих личинки и куколки златки. Также среди рекомендаций – ограничить посадку ясеня и создание оптимально сомкнутых посадок из других пород деревьев для сохранения парковых зон и лесополос.

Источник фото: dpss.gov.ua

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