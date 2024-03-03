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  1. В Украине

Минэнергетики рассматривает возможное разблокирование экспорта газа

07:19, 3 марта 2024
В Минэнергетики рассчитывают на принятие Радой законопроекта, решающего вопрос разблокирования экспорта биометана.
Минэнергетики рассматривает возможное разблокирование экспорта газа
Источник фото: rbc.ua
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Возможное разблокирование экспорта газа рассматривается Министерством энергетики Украины, сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук во время форума "Итоги отопительного сезона 2023/2024: экономика под обстрелом", который состоялся в Киеве. По ее словам, решение о снятии запрета на экспорт природного газа будет зависеть от его влияния на национальную безопасность. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы со своей стороны активно работаем, чтобы биометан вышел из-под запрета. А относительно природного газа, то будем и с партнерами обсуждать, и внутри оценивать ситуацию, смотреть, какие есть риски", - отметила Гринчук. Она подчеркнула, что безопасность является приоритетом, а решение должно быть обоснованным как с экономической, так и с точки зрения безопасности.

Согласно сообщению, законопроект №9456 о таможенном оформлении биометана, открывающий путь к его экспорту, прошел первое чтение. Производители биометана призывают Верховную Раду принять закон в целом, чтобы стимулировать экспорт, привлекать валютные средства и инвестиции.

По словам председателя Биоэнергетической ассоциации Украины Георгия Гелетухи, уже существуют заводы, готовые экспортировать биометан, но их деятельность ограничена недостатками в регулировании экспорта. Этот ресурс имеет значительный потенциал для экспорта, особенно в Европе.

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