Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин готовит План реформ для получения в 2024-2027 годах помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро

Для получения средств от Европейского Союза в течение 2024-2027 годов Украина должна будет выполнить План реформ.

Любое ограничение права человека на частную жизнь должно происходить по решению суда – Верховный Суд

Надлежащим образом мотивированное решение следственного судьи должно быть предохранителем от произвольного вмешательства.

Когда различия в изложении фактических обстоятельств преступления в уведомлении о подозрении и обвинительном акте не являются основанием для отмены приговора

Объединенная палата КУС ВС объяснила, когда различия в изложении фактических обстоятельств уголовного правонарушения в сообщении о подозрении и в обвинительном акте не являются существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

Датой введения в действие нового штатного расписания может быть дата утверждения результатов классификации должностей – НАДС

В НАДС рассказали, как ввести в действие новое штатное расписание после проведения процедуры классификации должностей государственной службы, в том числе и после повторной классификации должностей.

  1. В Украине

В Полтавской области поймали вора дизтоплива из грузовика, пока водитель спал

07:00, 3 марта 2024
На Полтавщине патрульные задержали мужчину, причастного к краже дизтоплива из грузового автомобиля.
В Полтавской области поймали вора дизтоплива из грузовика, пока водитель спал
Источник фото: Полиция Полтавской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области полиция обнаружила человека, который совершил кражу дизтоплива из грузового автомобиля, сообщает полиция региона.

По данным полиции, во время патрулирования района полицейские указанного отдела обнаружили нарушителя в городе Решетиловка около 01:30 2 марта. Мужчина воровал дизельное топливо из грузовика, когда водитель спал. По данному факту начато уголовное производство.

В ходе расследования следственно-оперативная группа установила, что к краже причастен 32-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Также установлено, что злоумышленник успел слить около 50 литров дизельного топлива из грузовика во время сна водителя.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 15 части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на кражу, совершенную в условиях военного положения). Проводятся следственные действия, а также решается вопрос о сообщение подозреваемому о подозрении и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду