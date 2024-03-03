В Полтавской области поймали вора дизтоплива из грузовика, пока водитель спал

На Полтавщине патрульные задержали мужчину, причастного к краже дизтоплива из грузового автомобиля.

Источник фото: Полиция Полтавской области

В Полтавской области полиция обнаружила человека, который совершил кражу дизтоплива из грузового автомобиля, сообщает полиция региона.

По данным полиции, во время патрулирования района полицейские указанного отдела обнаружили нарушителя в городе Решетиловка около 01:30 2 марта. Мужчина воровал дизельное топливо из грузовика, когда водитель спал. По данному факту начато уголовное производство.

В ходе расследования следственно-оперативная группа установила, что к краже причастен 32-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Также установлено, что злоумышленник успел слить около 50 литров дизельного топлива из грузовика во время сна водителя.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 15 части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на кражу, совершенную в условиях военного положения). Проводятся следственные действия, а также решается вопрос о сообщение подозреваемому о подозрении и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

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