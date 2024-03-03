У Полтавській області впіймали крадія дизпалива з вантажівки, поки водій спав

На Полтавщині патрульні затримали чоловіка, причетного до крадіжки дизпалива з вантажного автомобіля.

Джерело фото: Поліція Полтавської області

У Полтавській області поліція виявила особу, яка вчинила крадіжку дизпалива з вантажного автомобіля, повідомляє поліція регіону.

За даними поліції, під час патрулювання району поліцейські зазначеного відділу виявили порушника у місті Решетилівка близько 01:30 2 березня. Чоловік крав дизельне пальне із вантажівки, коли водій спав. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Під час розслідування слідчо-оперативна група встановила, що до крадіжки причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Також встановлено, що зловмисник встиг злити близько 50 літрів дизельного пального із вантажівки під час сну водія.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України (закінчений замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану). Проводяться слідчі дії, а також вирішується питання щодо повідомлення підозрюваному про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.