У Дії зʼявиться Надія — помічниця на основі штучного інтелекту

За словами Михайла Федорова, це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему.

У команді Дії обговорюють ідею запуску помічниці на основі штучного інтелекту, яка допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічницю зватимуть Надія. Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У Мінцифри пояснюють, що хочуть використати для цього технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній. За словами Федорова, це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Основними перевагами ШІ-помічника мають стати швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки Дії.

«Зараз якість відповідей AI-помічника мене влаштовує на 80%, буде краще. Плюс не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Працюємо й над цим. Це буде революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу», - зазначив Федоров.

Також очільник Мінцифри додав, що під час бета-тестування тестувальники зможуть повчити помічника якісніше відповідати на запити.

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