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Дощі, вітер та потепління: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні

23:59, 2 березня 2024
В Україну йде потепління до 12 градусів та мінлива хмарність місцями з опадами.
Дощі, вітер та потепління: синоптики розповіли, як зміниться погода в Україні
Джерело фото: український гідрометеорологічний центр
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У неділю, 3 березня, в Україні прогнозується дощ місцями. На сході країни очікується підвищена швидкість вітру до 18 м/с, повідомляє український гідрометеорологічний центр.

За даними пресслужби, очікується мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті та вдень на Волині можливі невеликі дощі, тоді як на більшості території опадів не очікується.

Вітер буде східний, південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень у східних областях місцями очікуються пориви вітру до 15-18 м/с.

Температурний режим буде наступним:

  • на заході від +2 до +6 °C вночі та від +7 до +12 °C вдень;
  • на півночі від -2 до +1 °C вночі та від +4 до +6 °C вдень;
  • на півдні від +1 до +4 °C вночі та від +8 до +10 °C вдень;
  • на сході від -1 до +1 °C вночі та від +4 до +7 °C вдень.

У Києві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Прогнозується, що вночі температура в Київській області буде від -3 до +2 °C, а вдень - від +5 до +10 °C. У місті Києві очікується приблизно 0 °C вночі та від +4 до +6 °C вдень.

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