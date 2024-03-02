Дожди, ветер и потепление: синоптики рассказали, как изменится погода в Украине

В Украину идет потепление до 12 градусов и переменная облачность местами с осадками.

Источник фото: украинский гидрометеорологический центр

В воскресенье, 3 марта, в Украине прогнозируется дождь местами. На востоке страны ожидается повышенная скорость ветра до 18 м/с, сообщает украинский гидрометеорологический центр.

По данным пресс-службы, ожидается переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье и днем на Волыни возможны небольшие дожди, тогда как на большинстве территории осадков не ожидается.

Ветер будет восточный, юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Днем в восточных областях местами ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Температурный режим будет следующим:

на западе от +2 до +6 °C ночью и от +7 до +12 °C днем;

на севере от -2 до +1 °C ночью и от +4 до +6 °C днем;

на юге от +1 до +4 °C ночью и от +8 до +10 °C днем;

на востоке от -1 до +1 °C ночью и от +4 до +7 °C днем.

В Киеве и области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Прогнозируется, что ночью температура в Киевской области будет от -3 до +2 °C, а днем - от +5 до +10 °C. В городе Киеве ожидается примерно 0 °C ночью и от +4 до +6 °C днем.

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