Мужчина с ножом в центре Афин напал на женщину, потому что думал, что она шпионка

Гражданин Ирака, который напал ножом на 22-летнюю женщину в пятницу в центре Афин, получил время до вторника на подготовку своей защиты, сообщает Ekathimerini.
По информации, женщина, которая была перевезена в реанимацию больницы "Евангелисмос" после операции, получила ножевое ранение в спину во время нападения на улице Эрму, популярном торговом районе Афин.
Спасатели отметили, что жизнь молодой женщины спас рюкзак, который она имела при себе и который остановил смертельный удар.
Предварительные данные указывают на то, что нападавший может пройти психиатрическую экспертизу, поскольку он выразил убеждение, что женщина, которую он атаковал, является шпионом, который следит за ним.
В субботу 42-летний мужчина предстал перед прокурором и был обвинен в покушении на убийство, а также в незаконном хранении и использовании оружия.
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