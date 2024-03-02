Мужчина с ножом в центре Афин напал на женщину, потому что думал, что она шпионка

Гражданина Ирака обвинили в покушении на убийство посреди Афин.

Источник фото: ekathimerini

Гражданин Ирака, который напал ножом на 22-летнюю женщину в пятницу в центре Афин, получил время до вторника на подготовку своей защиты, сообщает Ekathimerini.

По информации, женщина, которая была перевезена в реанимацию больницы "Евангелисмос" после операции, получила ножевое ранение в спину во время нападения на улице Эрму, популярном торговом районе Афин.

Спасатели отметили, что жизнь молодой женщины спас рюкзак, который она имела при себе и который остановил смертельный удар.

Предварительные данные указывают на то, что нападавший может пройти психиатрическую экспертизу, поскольку он выразил убеждение, что женщина, которую он атаковал, является шпионом, который следит за ним.

В субботу 42-летний мужчина предстал перед прокурором и был обвинен в покушении на убийство, а также в незаконном хранении и использовании оружия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.