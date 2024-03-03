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  1. В Украине

В Киеве возле станции метро «Гидропарк» убрали свалку

10:25, 3 марта 2024
Общими усилиями удалось вывезти около 100 кубических метров мусора.
В Киеве возле станции метро «Гидропарк» убрали свалку
Источник фото: Facebook / Департамент территориального контроля города Киева
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В Киеве возле станции метро «Гидропарк» убрали свалку. Об этом сообщает Департамент территориального контроля Киева.

В дальнейшем эта территория будет находиться под контролем во избежание повторного накопления мусора и обеспечения ее чистоты и порядка.

Как отмечается, уборку провели Департамент территориального контроля совместно с КП «Плесо», КП УЗН Днепровского района и КП ШЭУ Днепровского района.

Общими усилиями удалось вывезти около 100 кубических метров мусора.

Источник фото: Facebook / Департамент территориального контроля города Киева

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