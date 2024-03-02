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  1. В мире

Королю Норвегии имплантировали кардиостимулятор после того, как он заболел во время отпуска

19:32, 2 марта 2024
Король Норвегии Харальд перенес процедуру имплантации кардиостимулятора в Малайзии.
Королю Норвегии имплантировали кардиостимулятор после того, как он заболел во время отпуска
Источник фото: ukrinform
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Королю Норвегии Харальду в субботу был успешно имплантирован временный кардиостимулятор в больнице в Малайзии после того, как он заболел во время отпуска, сообщила королевская семья Норвегии, пишет Reuters.

В заявлении дворца отмечается, что решение об имплантации кардиостимулятора было принято ранее сегодня из-за низкой частоты сердечных сокращений короля. Все прошло успешно, и сейчас Харальд чувствует себя хорошо в этих обстоятельствах, хотя все еще нуждается в отдыхе.

Процедура имплантации кардиостимулятора должна сделать путешествие короля домой более безопасным и, вероятно, он сможет вернуться через несколько дней.

Монарх, который родился в 1937 году, находился в частном отпуске в Юго-Восточной Азии, когда в начале этой недели заболел инфекцией. Король Харальд занимает трон с 1991 года и является старейшим живым монархом в Европе. За последние годы он неоднократно попадал в больницу с инфекциями и перенес операцию на сердце.

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