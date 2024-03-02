Германия расследует перехват внутренних разговоров якобы военных о поставках ракет Украине

Военная разведка Германии расследует запись разговоров якобы военных Бундесвера о поставках ракет Taurus Украине.

Источник фото: TAGESSPIEGEL.DE

Военная разведка Германии начала расследование в отношении возможного перехвата внутренних разговоров высокопоставленных военных Бундесвера. Это произошло после публикации записи, где, по утверждению российских пропагандистских каналов, немецкие офицеры обсуждали передачу Украине дальнобойных ракет Taurus и удар ими по "мосту на востоке".

По информации издания Spiegel, результаты первоначального анализа показывают, что запись является аутентичным разговором, и вероятность подделки с помощью искусственного интеллекта невелика.

Министерство обороны Германии выразило обеспокоенность из-за этой записи и возможного перехвата внутренних разговоров военных. Сейчас проводится проверка, могли ли быть перехвачены другие внутренние разговоры в Военно-Воздушных силах Германии.

Отмечается, что немецкие офицеры были малоосторожны в своих действиях во время разговора, используя незащищенную платформу WebEx для коммуникации. Кроме того, по крайней мере один из участников беседы находился в Сингапуре и, вероятно, использовал собственный мобильный телефон для разговора.

Сейчас идет речь об аудиозаписи, на которой, по утверждениям, командующий немецкими Военно-воздушными силами Инго Герхарц обсуждает с одним из генералов и несколькими офицерами возможные поставки ракет в Украину и их использование.

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