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Німеччина розслідує перехоплення внутрішніх розмов нібито військових про постачання ракет Україні

17:44, 2 березня 2024
Військова розвідка Німеччини розслідує запис розмов нібито військових Бундесверу про постачання ракет Taurus Україні.
Німеччина розслідує перехоплення внутрішніх розмов нібито військових про постачання ракет Україні
Джерело фото: TAGESSPIEGEL.DE
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Військова розвідка Німеччини розпочала розслідування стосовно можливого перехоплення внутрішніх розмов високопоставлених військових Бундесверу. Це сталося після публікації запису, де, за ствердженням російських пропагандистських каналів, німецькі офіцери обговорювали передачу Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході".

За інформацією видання Spiegel, результати початкового аналізу показують, що запис є автентичною розмовою, і ймовірність підробки за допомогою штучного інтелекту невелика.

Міністерство оборони Німеччини виразило стурбованість через цей запис та можливе перехоплення внутрішніх розмов військових. Зараз проводиться перевірка, чи могли бути перехоплені інші внутрішні розмови у Військово-Повітряних силах Німеччини.

Зазначається, що німецькі офіцери були малопильні у своїх діях під час розмови, використовуючи незахищену платформу WebEx для комунікації. Крім того, принаймні один із учасників бесіди перебував у Сінгапурі та, ймовірно, використовував власний мобільний телефон для розмови.

Наразі йде мова про аудіозапис, на якому, за ствердженнями, командувач німецькими Військово-повітряними силами Інго Герхарц обговорює з одним з генералів та декількома офіцерами можливе постачання ракет в Україну та їхнє використання.

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