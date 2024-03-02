У Чернівецькій області виготовляли фальшиві посвідчення державних установ

За 150-200 євро виготовляли підроблені документи.

Фото: Чернівецька обласна прокуратура

На Буковині викрили схему виготовлення та збуту підроблених посвідчень з голографічними захисними елементами центрів надання адміністративних послуг і офіційних документів державних установ. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що жителі Чернівецької області налагодили механізм незаконного збагачення від продажу фіктивних документів. Вони спеціалізувалися на продажі підроблених водійських посвідчень з імітацією захисних голографічних елементів та пенсійних посвідчень.

Ціна «документа» була від 150 до 200 євро.

Серед організаторів – колишній правоохоронець. Наразі йому оголошено підозру.

Проведеними експертизами встановлено, що вилучені документи за способом друку та спеціальними голографічними елементами захисту не відповідають аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та є підробленими.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

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