США продовжили гуманітарні дозволи для українців

Українцям продовжили можливість в’їзду в США ще на 2 роки.

Джерело фото: glavcom

Сполучені Штати Америки продовжили дію гуманітарних дозволів на в’їзд для українців. Повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Згідно з оголошенням, термін перебування українських шукачів притулку на території США продовжено до 2 років. Це стосується осіб, які перебувають у Сполучених Штатах на підставі гуманітарних дозволів на в’їзд.

Право на поновлення свого дозволу отримали українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), а також ті, хто отримав гуманітарний дозвіл на в’їзд у пунктах пропуску через державний кордон США з 11 лютого по 25 квітня 2022 року.

Гуманітарний дозвіл на в’їзд є одним із найпоширеніших видів особливого статусу для в’їзду до США. Цей вид спеціального дозволу надається з міркувань гуманітарних причин для осіб, які не мають звичайного права на в’їзд до країни за законодавством.

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