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  1. В Україні

Погоня за мопедом по зустрічній смузі: у Києві патрульні зупинили керманича

21:46, 2 березня 2024
Патрульні притягнули до відповідальності керманича скутера, який рухався по зустрічній смузі.
Погоня за мопедом по зустрічній смузі: у Києві патрульні зупинили керманича
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За даними патрульної поліції міста, під час патрулювання у Печерському районі виявили мопедиста, який вирішив об'їхати затор, рухаючись по зустрічній смузі. Інспектори миттю зупинили та провели з ним профілактичну бесіду, підкресливши небезпеку такого порушення.

Після цього водію була складена постанова за частиною 2 статті 122 Кодексу України про правопорушення на дорозі. Згідно з пунктом 11.14 Правил дорожнього руху, рух по проїзній частині на мопедах дозволяється лише в одному ряду по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків об’їзду.

В поліції наголошують, що така дія мопедиста є порушенням правил дорожнього руху та створює загрозу безпеці учасників дорожнього руху.

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