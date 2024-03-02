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  1. В Україні

Стало відомо, які області України є найбільш замінованими

22:29, 2 березня 2024
Наразі в Україні найбільш замінованими є три області.
Стало відомо, які області України є найбільш замінованими
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В Україні найбільш замінованими є Харківська, Херсонська і Донецька області. Про це повідомив під час брифінгу начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергій Рева.

"На сьогодні я б визначив три основні регіони, які є найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами, — це Харківська, Херсонська та Донецька області, якщо говорити про деокуповані території", — сказав Рева.

Він додав, що це основні напрямки, над якими нині проводиться робота і на яких сконцентровані головні зусилля.

Окремо він розповів, що до повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи налічували близько 600 осіб.

Для оперативного виконання робіт з обстеження територій, критичної інфраструктури, реагування на повідомлення громадян про виявлення боєприпасів, починаючи з 2022 року, чисельність піротехнічних підрозділів збільшувалася, і це відбувалося у кілька етапів.

"Вона збільшилася вже у більш ніж 3 рази і сьогодні вона налічує майже 1900 осіб (понад 340 розрахунків). Протягом 2025-2027 років також передбачається подальше поступове поетапне збільшення цієї чисельності", - зазначив Рева.

Він пояснив, що новостворені піротехнічні підрозділи потребують невідкладного оснащення спеціальною технікою та обладнанням.

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