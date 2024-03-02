На Львівщині судили солдата, який безпідставно залишив місце служби

Чоловіку призначили штраф.

У Львівській області судили солдата за недбале ставлення до служби. Він на кілька годин покинув територію військового містечка. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що щодо нього склали протокол. На засідання суду солдат не прийшов, тому справа розглядалася за його відсутності.

Дослідивши усі надані матеріали, суддя призначив солдату 17 тисяч гривень штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ми писали, що на Львівщині лікарі за хабарі робили ухилянтів «інвалідами».

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