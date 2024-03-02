Як в Україні планують реформувати дошкільну освіту: депутати підготували законопроєкт

Депутати закінчили роботу над підготовкою до другого читання законопроєкту №8030 та готові винести його на розгляд парламенту.

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Народні депутати закінчили роботу над підготовкою до другого читання законопроєкту №8030, який запроваджує реформу дошкільної освіти, та готові винести його на розгляд парламенту найближчим часом. Про це повідомив Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Володимир Воронов.

Він пояснив, що був врахований найкращий вітчизняний і світовий досвід, а також євроінтеграційні процеси. Головна ідея полягає в тому, що кожна дитина повинна мати можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей.

За словами Воронова, у законопроєкті, зокрема, йдеться про створення механізму для освітнього розвитку дитини від народження, який буде впроваджуватись у дитячих садках, зокрема сімейних, яслах для дітей від 3-х місяців до 3-х років, а також передбачені мобільні дитячі садки для дітей з віддалених населених пунктів.

«Однією з ключових новел є створення Центрів підтримки батьків. У кожній територіальній громаді має бути мінімум один такий центр. Вони надаватимуть батькам педагогічну та психологічну допомогу. Там можна буде отримати консультацію, пройти спеціалізовані курси та семінари, обмінятися досвідом з іншими батьками», - зазначив Голова підкомітету.

Також, за словами Воронова, законопроєкт передбачає формування гідного ставлення до працівників дитячих садочків. На рівні закону пропонується запровадити:

обов’язкова умова скороченого робочого часу;

обов’язкова щорічна оплачувана відпустка в 56 днів;

помірне педагогічне навантаження;

можливість підвищень посадових окладів з боку громади.

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