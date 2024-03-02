На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної дитини

За даними прокуратури, чоловік напав на падчерку, коли дружини не було вдома.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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У Павлоградському районі Дніпропетровщини затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої падчерки, повідомляє обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що під час відсутності дружини чоловік зґвалтував 7-річну дитину. Одразу після цього потерпіла розповіла про все матері, яка звернулась до поліції.

У ході слідства протиправні дії чоловіка підтвердилися. Йому повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини.

Наразі він знаходиться під вартою без визначення розміру застави.

Раніше ми писали, що на Київщині затримали чоловіка за зґвалтування неповнолітньої падчерки.

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