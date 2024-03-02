Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

  1. В Україні

На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної дитини

23:28, 2 березня 2024
За даними прокуратури, чоловік напав на падчерку, коли дружини не було вдома.
На Дніпропетровщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні 7-річної дитини
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Павлоградському районі Дніпропетровщини затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої падчерки, повідомляє обласна прокуратура. 

Слідчі встановили, що під час відсутності дружини чоловік зґвалтував 7-річну дитину. Одразу після цього потерпіла розповіла про все матері, яка звернулась до поліції.

У ході слідства протиправні дії чоловіка підтвердилися. Йому повідомили про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини.

Наразі він знаходиться під вартою без визначення розміру застави.

Раніше ми писали, що на Київщині затримали чоловіка за зґвалтування неповнолітньої падчерки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео