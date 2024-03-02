Ігор Клименко розповів, що на три квадратних метри замінованої території може бути п'ять та більше мін.

Джерело фото: ДСНС

В Україні щодня розміновують територію понад 1 500 підготовлених саперів та 33 машини механізованого розмінування. На три квадратних метри замінованої території може бути п'ять та більше мін – протитанкові та протипіхотні. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Велика кількість вибухонебезпечних предметів залишається у лісах, зокрема в Ізюмському та Балаклійському районах, де тимчасово стояли російські загарбники.

За словами очільника МВС, Україна готує сили і спроможності, в тому числі технічний і людський персонал, для того, щоб розміновувати основні артерії: енергетичну, газову, сількогосподарську сфери, а також цивільну інфраструктуру. Крім того, МВС намагається знайти інноваційні підходи щодо розмінування полів. Так, за допомогою безпілотників проводиться розвідка територій, визначаються забруднені ділянки.

«За допомогою Центру гуманітарного розмінування ми намагаємося технічно оснастити наші підрозділи. Для України нам потрібно мінімум 100 машин механізованого розмінування та близько 5000 піротехніків, які будуть займатися подальшим розмінуванням», - зазначив очільник МВС.

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