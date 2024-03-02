Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Відшкодування додаткових витрат на професійну правничу допомогу – позиція Об’єднаної палати Касаційного господарського суду

Об’єднана палата КГС ВС пояснила, що має враховувати суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу.

У 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків

Який відсоток клопотань про обшуки задовольняється слідчими суддями.

Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

  1. В Україні

Удар по Одесі: без опалення залишилися 11 будинків, школа та дитсадок

15:25, 2 березня 2024
До кінця дня планують підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив шахед.
Удар по Одесі: без опалення залишилися 11 будинків, школа та дитсадок
Фото: Одеська міськрада
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі російський шахед вдарив по будинку, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано. Також через пошкодження тепломереж КП «Теплопостачання міста Одеси» без опалення залишилися 11 домівок, школа та дитячий садок. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

До кінця дня планується  підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив дрон.

"Робимо все можливе, щоб протягом дня підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив російський БПЛА. Там, в спільній взаємодії з управляючою компанією, маємо на меті підключити дві третини будинка, які не постраждали", – повідомили у міськраді. 

Станом на 15-20 в Одесі кількість жертв атаки зросла до 5. Пошуково-рятувальна операція триває. 

Нагадаємо, що в Одеській області 3 березня оголошено днем жалоби. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та вкотре наголосив на потребі у ППО. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео