Удар по Одесі: без опалення залишилися 11 будинків, школа та дитсадок

До кінця дня планують підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив шахед.

Фото: Одеська міськрада

В Одесі російський шахед вдарив по будинку, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано. Також через пошкодження тепломереж КП «Теплопостачання міста Одеси» без опалення залишилися 11 домівок, школа та дитячий садок. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

До кінця дня планується підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив дрон.

"Робимо все можливе, щоб протягом дня підключити до опалення всі обʼєкти, за винятком будинку, в який влучив російський БПЛА. Там, в спільній взаємодії з управляючою компанією, маємо на меті підключити дві третини будинка, які не постраждали", – повідомили у міськраді.

Станом на 15-20 в Одесі кількість жертв атаки зросла до 5. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що в Одеській області 3 березня оголошено днем жалоби.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та вкотре наголосив на потребі у ППО.

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