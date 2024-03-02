Удар по Одессе: без отопления остались 11 домов, школа и детсад

В Одессе российский шахед ударил по дому, в результате чего целый подъезд разрушен. Также из-за повреждения теплосетей КП «Теплоснабжение города Одессы» без отопления остались 11 домов, школа и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
До конца дня планируется подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал дрон.
"Делаем все возможное, чтобы в течение дня подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал российский БПЛА. Там, в совместном взаимодействии с управляющей компанией, цель подключить две трети дома, которые не пострадали", - сообщили в горсовете.
По состоянию на 15-20 в Одессе количество жертв атаки возросло до 5. Поисково-спасательная операция продолжается.
В Одесской области 3 марта объявлен днем траура.
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