Удар по Одессе: без отопления остались 11 домов, школа и детсад

До конца дня планируют подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал шахед.

Фото: Одесский горсовет

В Одессе российский шахед ударил по дому, в результате чего целый подъезд разрушен. Также из-за повреждения теплосетей КП «Теплоснабжение города Одессы» без отопления остались 11 домов, школа и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

До конца дня планируется подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал дрон.

"Делаем все возможное, чтобы в течение дня подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал российский БПЛА. Там, в совместном взаимодействии с управляющей компанией, цель подключить две трети дома, которые не пострадали", - сообщили в горсовете.

По состоянию на 15-20 в Одессе количество жертв атаки возросло до 5. Поисково-спасательная операция продолжается.

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