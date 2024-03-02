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  1. В Украине

Удар по Одессе: без отопления остались 11 домов, школа и детсад

15:25, 2 марта 2024
До конца дня планируют подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал шахед.
Удар по Одессе: без отопления остались 11 домов, школа и детсад
Фото: Одесский горсовет
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В Одессе российский шахед ударил по дому, в результате чего целый подъезд разрушен. Также из-за повреждения теплосетей КП «Теплоснабжение города Одессы» без отопления остались 11 домов, школа и детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

До конца дня планируется подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал дрон.

"Делаем все возможное, чтобы в течение дня подключить к отоплению все объекты, за исключением дома, в который попал российский БПЛА. Там, в совместном взаимодействии с управляющей компанией, цель подключить две трети дома, которые не пострадали", - сообщили в горсовете. 

По состоянию на 15-20 в Одессе количество жертв атаки возросло до 5. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Одесской области 3 марта объявлен днем траура.

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