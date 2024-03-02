В Одессе и области объявили траур по погибшим во время российской атаки

Число жертв продолжает расти.

Фото: ГСЧС

В Одесской области 3 марта объявлен днем траура по погибшим во время ночной шахедной атаки. По состоянию на 13-00 2 марта известно уже о четырех жертвах удара по дому.

"В связи с человеческими потерями, из-за российской дроновой атаки, завтра в Одессе и области объявлен траур", - написал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

На зданиях будет приспущен Государственный флаг и флаг г. Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и развлекательных мероприятий.

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и в очередной раз подчеркнул потребность в ПВО.

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