Беларусь и россия не сошлись в цене по изготовлению деталей к «Градам», – ГУР

Белорусское ОАО «Волатавто» и российское ЗАО «Специальное конструкторское бюро» не смогли согласовать цену на изготовление деталей к РСЗО «Град».

Источник фото: mil.in.ua

Не удалось достичь согласия между Беларусью и россией по цене на изготовление деталей для РСЗО "Град". По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, предприятия обеих стран не смогли согласовать стоимость деталей и узлов для ракетных систем залпового огня "Град".

Согласно контракту, белорусское предприятие ОАО "Волатавто" должно было поставить 250 единиц необходимой продукции для производства и ремонта РСЗО "Град" российскому заказчику - ЗАО "Специальное конструкторское бюро". Это включало рамы, основания, направляющие трубы, люльки и другие элементы боевых машин.

Во время встречи представители "волатавто" представили расчеты, по которым стоимость некоторых видов белорусской продукции превышала ожидаемую стоимость на 500-600%. После напряженных переговоров белорусы предложили производить составные элементы с помощью субподрядчиков без соответствующих лицензий, что может привести к снижению качества продукции и повышенным рискам ее использования.

Оба предприятия, ОАО "волатавто" и ЗАО "специальное конструкторское бюро", находятся под действием международных санкций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.