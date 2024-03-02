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  1. У світі

Білорусь та росія не зійшлися в ціні щодо виготовлення деталей до «Градів», – ГУР

14:28, 2 березня 2024
Білоруське ВАТ «волатавто» і російське ЗАТ «спєциальноє конструкторскоє бюро» не змогли узгодити ціну на виготовлення деталей до РСЗВ «Град».
Білорусь та росія не зійшлися в ціні щодо виготовлення деталей до «Градів», – ГУР
Джерело фото: mil.in.ua
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Не вдалося досягти згоди між Білоруссю та росією щодо ціни на виготовлення деталей для РСЗВ "Град". За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підприємства обох країн не змогли узгодити вартість деталей та вузлів для ракетних систем залпового вогню "Град".

Відповідно до контракту, білоруське підприємство ВАТ "волатавто" повинно було поставити 250 одиниць необхідної продукції для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" російському замовнику - ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро". Це включало рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

Під час зустрічі представники "волатавто" представили розрахунки, за якими вартість деяких видів білоруської продукції перевищувала очікувану вартість на 500-600%. Після напружених переговорів білоруси запропонували виробляти складові елементи за допомогою субпідрядників без відповідних ліцензій, що може призвести до зниження якості продукції та підвищених ризиків її використання.

Обидва підприємства, ВАТ "волатавто" та ЗАТ "спєциальноє конструкторскоє бюро", перебувають під дією міжнародних санкцій.

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