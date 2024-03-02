В Шевченківському столиці частково обмежено рух транспорту

У Києві частково перекрито рух транспорту на вулиці Січових Стрільців через пошкодження водопроводу.

Джерело фото: КМДА

У зв'язку з пошкодженням водопроводу на вулиці Січових Стрільців частково обмежено рух транспорту у Києві, повідомили у КМДА. Як повідомляється, рух перекрито однією смугою в напрямку до центру міста.

Пошкодження сталося на водопровідній мережі діаметром 200 міліметрів. На місці вже працює ремонтна бригада. Тимчасово відсутнє водопостачання у 16 житлових будинках, офісних приміщеннях і окремих закладах соціальної сфери.

З метою забезпечення потреб споживачів на вулиці Січових Стрільців, 26 розташована автоцистерна з питною водою.

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