Пенсіонери віком від 70 років отримають доплату, але не всі

Пенсіонерам у віці 70 років доплатять до пенсії 300 гривень, але є умова.

В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати не лише пенсії, а й різні доплати, серед яких є компенсаційна виплата. Про це пише napensii.ua.

Ця допомога є додатковою сумою, яку пенсіонери отримують разом із своєю пенсією. Встановлюється вона вперше при досягненні пенсіонером 70 років, потім у 75 та 80 років сума надбавки збільшується.

Так, коли пенсіонер досягає 70 років, йому додають 300 гривень до пенсії, у віці 75 років – 456 гривень та у віці 80 років – 570 гривень.

Ця доплата сумується, тобто коли виповнюється, наприклад, 75 років, до 300 гривень додають 156 гривень.

Крім того, наявна ще одна важлива умова. Пенсія не повинна бути вищою за 10340,35 грн. Якщо пенсіонер отримує більше, то вікової доплати не встановлюватимуть.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.