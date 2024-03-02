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  1. В Украине

Пенсионеры в возрасте от 70 лет получат доплату, но не все

13:50, 2 марта 2024
Пенсионерам в возрасте 70 лет доплатят до пенсии 300 гривен, но есть условие.
Пенсионеры в возрасте от 70 лет получат доплату, но не все
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В Украине некоторые пенсионеры могут получать не только пенсии, но и разные доплаты, среди которых есть компенсационная выплата. Об этом пишет napensii.ua.

Эта помощь является дополнительной суммой, которую получают пенсионеры вместе со своей пенсией. Устанавливается впервые при достижении пенсионером 70 лет, затем в 75 и 80 лет сумма надбавки увеличивается.

Так, когда пенсионер достигает 70 лет, ему прибавляют 300 гривен к пенсии, в возрасте 75 лет – 456 гривен и в возрасте 80 лет – 570 гривен.

Эта доплата суммируется, то есть, когда исполняется, например, 75 лет, к 300 гривен прибавляют 156 гривен.

Кроме того, имеется еще одно важное условие. Пенсия не должна быть выше 10340,35 грн. Если пенсионер получает больше, то возрастную доплату не будут устанавливать.

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