В Минобороны призвали украинцев фиксировать военные преступления рф против Украины: куда присылать фото и видео

Архив Минобороны собирает материалы от очевидцев о военных преступлениях рф в Украине.

Источник фото: pravda.com.ua

Отраслевой государственный архив Министерства обороны Украины призвал всех, кто принимал или продолжает участвовать в отпоре российским оккупантам, подавать фото и видео для документирования войны рф против Украины. Об этом сообщается на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины.

Архив отмечает проведение документирования военных событий вооруженной агрессии россии против Украины с целью сохранения и систематизации информации от очевидцев и непосредственных участников. Чтобы присоединиться к этой инициативе, необходимо прислать информационные материалы (фото, видео и т.д.) вместе с кратким описанием события, которое отражено, и указанием даты и принадлежности к военному подразделению.

Медиа приглашают присылать свои материалы по следующим адресам:

- 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 16

- или на электронный адрес: [email protected]

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