В Міноборони закликали українців фіксувати воєнні злочини рф проти України: куди надсилати фото і відео

Архів Міноборони збирає матеріали від очевидців про воєнних злочини рф в Україні.

Джерело фото: pravda.com.ua

Галузевий державний архів Міністерства оборони України закликав всіх, хто брав або продовжує брати участь у відсічі російським окупантам, подавати фото та відео для документування війни рф проти України. Про це інформується на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

Архів наголошує на проведенні документування воєнних подій збройної агресії росії проти України з метою збереження та систематизації інформації від очевидців та безпосередніх учасників. Щоб долучитися до цієї ініціативи, необхідно надіслати інформаційні матеріали (фото, відео тощо) разом з коротким описом події, що відображена, та зазначенням дати та належності до військового підрозділу.

Медіа запрошують надсилати свої матеріали за наступними адресами:

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