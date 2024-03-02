Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

  1. В Україні

Майже щоденні збиття російських винищувачів, – Ігнат назвав причини успіху

20:09, 2 березня 2024
Повітряні сили України збивають російські літаки майже щодня, завдяки додатковим інструментам ППО.
Майже щоденні збиття російських винищувачів, – Ігнат назвав причини успіху
Джерело фото: t.me/Tsaplienko
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Отримання Повітряними силами «додаткових інструментів» дозволило майже щоденне збиття російських літаків, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Деталі ми не можемо розповідати. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня, окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше», - зазначив він.

Ігнат пояснив, що хоча додаткових інструментів недостатньо для охоплення величезної території лінії фронту, це дозволяє підстерігати ворога там, де він найагресивніший.

«Знищуються (літаки – ред.) на великих відстанях. Звичайно, хочеться побачити російських льотчиків – чи катапультувалися, чи ні, палаючий літак, який падає, але на відстані 100 і більше кілометрів в глибину оборони противника це нереально побачити», - додав він.

Він також вказав на серйозний психологічний вплив збиття російських літаків на пілотів.

«Подивіться, на яких відстанях було знищено А-50. До речі, сьогодні шостий день без А-50 в Азовському морі, і це доволі приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо вони можуть піти за руським кораблем», - підкреслив Ігнат.

Він зазначив, що збиття ворожих літаків дозволяє українським військам відпочити, оскільки зараз ведуться оборонні дії, і керовані авіабомби, що запускаються з цих літаків, представляють серйозну загрозу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео