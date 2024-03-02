Майже щоденні збиття російських винищувачів, – Ігнат назвав причини успіху

Повітряні сили України збивають російські літаки майже щодня, завдяки додатковим інструментам ППО.

Джерело фото: t.me/Tsaplienko

Отримання Повітряними силами «додаткових інструментів» дозволило майже щоденне збиття російських літаків, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Деталі ми не можемо розповідати. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня, окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше», - зазначив він.

Ігнат пояснив, що хоча додаткових інструментів недостатньо для охоплення величезної території лінії фронту, це дозволяє підстерігати ворога там, де він найагресивніший.

«Знищуються (літаки – ред.) на великих відстанях. Звичайно, хочеться побачити російських льотчиків – чи катапультувалися, чи ні, палаючий літак, який падає, але на відстані 100 і більше кілометрів в глибину оборони противника це нереально побачити», - додав він.

Він також вказав на серйозний психологічний вплив збиття російських літаків на пілотів.

«Подивіться, на яких відстанях було знищено А-50. До речі, сьогодні шостий день без А-50 в Азовському морі, і це доволі приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ці літаки, якщо вони можуть піти за руським кораблем», - підкреслив Ігнат.

Він зазначив, що збиття ворожих літаків дозволяє українським військам відпочити, оскільки зараз ведуться оборонні дії, і керовані авіабомби, що запускаються з цих літаків, представляють серйозну загрозу.

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