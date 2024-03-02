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  1. В Україні

Мінкульт визнав каву кримських татар культурною спадщиною України

12:53, 2 березня 2024
Кавова традиція кримських татар відтепер у переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Мінкульт визнав каву кримських татар культурною спадщиною України
Джерело фото: mcip.gov.ua
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Міністерство культури України внесло кавову традицію кримських татар до переліку нематеріальної культурної спадщини країни. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства.

За поясненням відомства, поширення цієї традиції прямо пов'язане з місцями проживання кримськотатарського народу на території України. Більшість кримських татар проживає в Криму, а також в областях Київській, Херсонській, та в різних містах України.

За віруванням кримських татар, до світу мандрує праведник Хидир, який може обрати будь-який дім для свого візиту. З цього приводу приймальна родина повинна шанувати гостя та допомагати йому в дорозі, бо його прихід обіцяє щастя і удачу.

У кримськотатарських оселях гостей зустрічають ароматною та міцною кавою. Разом з нею обов'язково йде приємна розмова, колотий цукор та пісочне печиво курабіє, відзначає Міністерство культури.

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