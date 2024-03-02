Минкульт признал кофе крымских татар культурным наследием Украины

Кофейная традиция крымских татар отныне в перечне нематериального культурного наследия Украины.

Источник фото: mcip.gov.ua

Министерство культуры Украины внесло кофейную традицию крымских татар в перечень нематериального культурного наследия страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

По объяснению ведомства, распространение этой традиции напрямую связано с местами проживания крымскотатарского народа на территории Украины. Большинство крымских татар проживает в Крыму, а также в областях Киевской, Херсонской, и в разных городах Украины.

По верованиям крымских татар, в мир путешествует праведник Хыдыр, который может выбрать любой дом для своего визита. По этому поводу приемная семья должна почитать гостя и помогать ему в дороге, потому что его приход обещает счастье и удачу.

В крымскотатарских домах гостей встречают ароматным и крепким кофе. Вместе с ним обязательно идет приятный разговор, колотый сахар и песочное печенье курабие, отмечает Министерство культуры.

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