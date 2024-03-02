В Одессе под завалами дома обнаружили тело 3-месячного ребенка, обновлено

Уже трое погибших в Одессе в результате шахматной атаки.

Фото: Суспильне Одесса

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В Одессе возросло количество погибших в результате попадания российского дрона по дому. Из-под завалов спасатели извлекли тело 3-месячного ребенка. Поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По состоянию на данный момент известно о трех жертвах российского террора и 8 пострадавших.

Как сообщают в местных пабликах, маму ребенка ищут под завалами.

Отметим, что сначала сообщалось о гибели 3-месячного ребенка, но в Офисе Генпрокурора уточнили, что из-под завалов дома спасатели достали тело ребенка, предварительно 3-5 лет.

Фото: Одесская ОВА

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд разрушен.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и в очередной раз подчеркнул потребность в ПВО.

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