Зеленский отреагировал на удар по дому в Одессе: Надо усиливать украинский воздушный щит

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате попадания российского дрона в дом в Одессе разрушены 18 квартир.

Фото: ГСЧС

Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд дома разрушен. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, в очередной раз отметив потребность в усилении ПВО.

Зеленский уточнил, что 18 квартир разрушены в результате попадания дрона.

"Сейчас известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших. Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте", - сказал глава государства.

Он отметил, что нужно больше ПВО от партнеров.

"Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", - добавил Зеленский.

Также Президент опубликовал видео из Одессы, где работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

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