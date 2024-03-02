Зеленский отреагировал на удар по дому в Одессе: Надо усиливать украинский воздушный щит

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Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

  1. В Украине

Зеленский отреагировал на удар по дому в Одессе: Надо усиливать украинский воздушный щит

09:34, 2 марта 2024
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате попадания российского дрона в дом в Одессе разрушены 18 квартир.
Зеленский отреагировал на удар по дому в Одессе: Надо усиливать украинский воздушный щит
Фото: ГСЧС
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Как мы писали, российский шахед ударил по дому в Одессе, в результате чего целый подъезд дома разрушен. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, в очередной раз отметив потребность в усилении ПВО.

Зеленский уточнил, что 18 квартир разрушены в результате попадания дрона.

"Сейчас известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших. Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте", - сказал глава государства.

Он отметил, что нужно больше ПВО от партнеров. 

"Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиту наших людей от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО – это то, что сохраняет жизнь", - добавил Зеленский.

Также Президент опубликовал видео из Одессы, где работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

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