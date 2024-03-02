Зеленський відреагував на удар по будинку в Одесі: Потрібно посилювати український повітряний щит

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок влучання російського дрона в будинок в Одесі зруйновано 18 квартир.

Фото: ДСНС

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд будинку зруйновано. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, вкотре наголосивши на потребі у посиленні ППО.

Зеленський уточнив, що 18 квартир зруйнувано внаслідок влучання дрона.

"Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці", - сказав глава держави.

Він наголосив, що потрібно більше ППО від партнерів.

"Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", - додав Зеленський.

Також Президент опублікував відео з Одеси, де працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

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