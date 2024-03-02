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Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

  1. В Україні

Зеленський відреагував на удар по будинку в Одесі: Потрібно посилювати український повітряний щит

09:29, 2 березня 2024
Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок влучання російського дрона в будинок в Одесі зруйновано 18 квартир.
Зеленський відреагував на удар по будинку в Одесі: Потрібно посилювати український повітряний щит
Фото: ДСНС
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Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд будинку зруйновано. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, вкотре наголосивши на потребі у посиленні ППО.

Зеленський уточнив, що 18 квартир зруйнувано внаслідок влучання дрона. 

"Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Всі служби на місці", - сказав глава держави.

Він наголосив, що потрібно більше ППО від партнерів. 

"Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", - додав Зеленський.

Також Президент опублікував відео з Одеси, де працівники ДСНС продовжують розбирати завали.

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