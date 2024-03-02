Зруйновано під’їзд: в Одесі шахед влучив у 9-поверховий будинок, є жертви, фото

Шахед прилетів у будинок, внаслідок чого багато постраждалих, триває пошукова операція.

Фото: ОК «Південь»

В ніч на 2 березня росія вкотре атакувала Одесу ударними дронами. Один з них влучив у 9-поверховий будинок. Подробиці атаки повідомив глава Одеьської ОВА Олег Кіпер.

Удар шахеда забрав життя двох людей, про що відомо станом на ранок 2 березня. Пошуково-рятувальна операція триває.

Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені важкості в лікарні. Ще троє людей з чисельними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, інші двоє – в стані середньої важкості.

Дрон зруйнував цілий під'їзд будинку.

Видання "Суспільне" уточнює, що внаслідок нічної атаки також пошкоджено інженерні мережі та котельня. Прилеглі багатоповерхові будинки в Одесі відключили від опалення.

Фото: ДСНС

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