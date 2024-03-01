Байден підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну

Президент США підписав закон про тимчасові видатки до 22 березня 2024 року.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про короткострокові тимчасові витрати, який призначений для відстрочення можливого тимчасового припинення роботи уряду (шатдаун). Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Згідно з документом, фінансування шести бюджетних законопроектів, які ще не були прийняті, автоматично продовжено до 8 березня. Щодо ще шести законопроектів, зокрема тих, що стосуються фінансування Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки, термін продовжено до 22 березня.

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