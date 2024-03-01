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Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

В 2023 році відсоток розгляду справ – 98,9%: Запорізький окружний адміністративний суд забезпечив захист прав громадян, незважаючи на всі перепони

Незважаючи на всі перепони, Запорізький окружний адміністративний суд протягом 2023 року гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенню спорів у сфері публічно-правових відносин.

Уряд затвердив Порядок ведення переліку гаманців з цифровою ідентифікацією

У 2021 році Європейська комісія запропонувала доповнити Регламент eiDAS вимогою для кожної з країн ЄС розробити цифровий гаманець ідентифікації.

  1. У світі

Байден підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну

21:54, 1 березня 2024
Президент США підписав закон про тимчасові видатки до 22 березня 2024 року.
Байден підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну
Джерело фото: Getty Images
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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про короткострокові тимчасові витрати, який призначений для відстрочення можливого тимчасового припинення роботи уряду (шатдаун). Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Згідно з документом, фінансування шести бюджетних законопроектів, які ще не були прийняті, автоматично продовжено до 8 березня. Щодо ще шести законопроектів, зокрема тих, що стосуються фінансування Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки, термін продовжено до 22 березня.

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