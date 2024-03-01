Байден підписав закон про фінансування, щоб уникнути шатдауну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про короткострокові тимчасові витрати, який призначений для відстрочення можливого тимчасового припинення роботи уряду (шатдаун). Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Згідно з документом, фінансування шести бюджетних законопроектів, які ще не були прийняті, автоматично продовжено до 8 березня. Щодо ще шести законопроектів, зокрема тих, що стосуються фінансування Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки, термін продовжено до 22 березня.
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