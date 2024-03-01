Байден подписал закон о финансировании, чтобы избежать шатдауна

Президент США подписал закон о временных расходах до 22 марта 2024 года.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о краткосрочных временных расходах, который предназначен для отсрочки возможного временного прекращения работы правительства (шатдаун). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно документу, финансирование шести бюджетных законопроектов, которые еще не были приняты, автоматически продлено до 8 марта. По еще шести законопроектам, в частности касающихся финансирования Пентагона и Министерства внутренней безопасности, срок продлен до 22 марта.

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